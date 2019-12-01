В Украине с 1 декабря пенсионеры начнут получать больше

В стране вырос прожиточный минимум с минимальной пенсией

В Украине с 1 декабря выросла минимальная пенсия, вместе с ростом прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена законом "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Так, прожиточный минимум теперь составляет 2102 грн для трудоспособных (ранее 2007 грн). Для лиц, утративших трудоспособность 1638 грн (было 1564 грн), 1779 грн для детей в возрасте до 6 лет (было 1699 грн) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118 грн).

Выросший прожиточный минимум станет причиной перерасчета пенсий для 11 млн пенсионеров. С 1 декабря размер минимальной пенсии вырос на 74 грн и составил 1638 грн.

Важно

Бюджетный вариант. Что ждет украинцев в следующем финансовом году

Это второе повышение минимальной пенсии в 2019 году. С 1 июля 2019 года она была повышена на 67 грн до 1564 грн.

Напомним, согласно данным госбюджета на 2020 год с 1 января минимальная зарплата составит 4723 грн. Минимальная пенсия в течении года вырастет с 1638 грн до 1769 грн (повышения запланированы на 1 июля и 1 декабря).

Как ранее сообщал Фокус: