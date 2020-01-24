Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского военного
23 января на Донбассе вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстреливали позиции войск неподалеку Талаковка, Опытного, Красногоровки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки и Водяного. Также обстрелы фиксировали вблизи Хутора Свободного и Орехово.
"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – сказано в сообщении.
С начала этих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В Офисе генпрокурора отчитались по потерям на Донбассе: в течение 2019 года и в январе 2020-го погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.