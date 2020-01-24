Кабмин инициирует выплаты компенсаций за долги по зарплатам и пенсиям

Кабмин инициирует организацию выплат компенсаций гражданам в случае задержек государственных выплат.

Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент", – написал Гончарук.

По словам премьер-министра, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация.

Речь идет о пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании; социальных выплатах; стипендии; заработной плате (денежном обеспечении); сумме индексации денежных доходов граждан.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.