Строительство метро на Виноградарь в Киеве идет по плану, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства метро в киевском районе Виноградарь заявил, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.

Об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас мы находимся на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, которые не соответствуют действительности, о том, что идет срыв работ, что станции не откроются в поставленные сроки. С представителем "Киевметростроя" мы провели совещание, на котором он заверил, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, а также контролируем ход работ ", – сказал Кличко.

Мэр пообещал, что две станции метро будут открыты, как и планировалось, в конце 2021 года.

"Работы идут интенсивно, без сбоев сроков. Город полностью контролирует ход работ, и мы видим уже воочию изменения, которые произошли за короткий промежуток времени. Сейчас идет сборка щита, и через несколько месяцев уже будет проводиться работа под землей, а дальше будут проводиться работы наземные ", – сказал Кличко.

Ранее глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена в сторону Виноградаря откладываются на год. По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет 7-8 месяцев.

В рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь, Печерский районного суда Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений.

22 января новым генеральным директором компании ПАО "Киевметрострой" был назначен Константин Салий.

На предприятии проведут инвентаризацию материально-технических ресурсов, а также обратятся в правоохранительные органы по поводу вероятного хищения средств.

Строительство двух станций метро, чтобы продлить Сырецко-Печерскую ветвь, предусматривается договором, который заключили Киевский метрополитен и победитель тендера на Prozorro ПАО "Киевметрострой". Согласно документу, работы продлятся до декабря 2021 года, их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продления линии.

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