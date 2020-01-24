В Мариуполе из трудового рабства спасли более 30 человек

В Мариуполе силовики освободили из трудового рабства людей, попавших туда по объявлениям о лечении нарко- и алкозависимости.

Об этом сообщил пресс-центр областной Нацполиции.

Установлены злоумышленники, которые занимались трудовой эксплуатацией людей уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и тому подобное. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием "Храм", осуществляли на них психологическое и физическое воздействие, заставляя тяжело трудиться.

Родственники платили 2 000 гривен ежемесячно за нахождение пострадавшего в так назывемом "реабилитационном центре". За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн.

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Злоумышленники работали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества.

"Работников" искали по объявлению в интернете, обещая излечить от зависимостей. Некоторых вербовали на улицах. Затем их везли на стройки в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать их избивали.

"Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года. Оплата за труд, а также за пребывание лиц в "реабилитационном центре" шел на счет главаря преступной группы… Сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание", – сказано в Нацполиции.

Лидеру преступной группы и его подельникам (все они жители Мариуполя 31-37 лет) инкриминируют ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.

В Волынской области на пограничном пункте пропуска поймали торговцев людьми.