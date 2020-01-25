В "Борисполе" в забытом багаже обнаружили 113 телефонов iPhone

Киевские таможенники в забытом в аэропорту "Борисполь" обнаружили 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект беспроводных наушников Apple AirPods Pro стоимостью почти 1,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба киевской таможни в Facebook.

Три дорожных чемодана забыли два пассажира рейса из ОАЭ. При их оформлении в камеру хранению забытого багажа таможенники обнаружили сорок четыре iPhone 11 в упаковке, шестьдесят три iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников AirPods Pro.

О забытом багаже его владельцы вспомнили только через неделю. При этом оказалось, что вещи их других чемоданов они задекларировали, а телефоны – забыли. Сотрудники таможни составили на них протоколы о нарушении таможенных правил.

Телефоны и наушники изъяты до решения суда.

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