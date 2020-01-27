В Днепре частные детективы прослушивали пользователей гаджетов, – СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре нелегальную деятельность частной детективной фирмы, которая прослушивала смартфоны людей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также занимались сбором информации с ограниченным доступом.

В частности, к смартфону одного из объектов "наблюдения" было установлено специальное техническое средство негласного получения информации.

Обнаруженное оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также читать электронную переписку в популярных мессенджерах.

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Было установлено, что наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в 3 тысячи долларов.

Во время обысков в офисах и по местам проживания фигурантов дела обнаружили и изъяли носители информации с данными телефонных соединений абонентов, сведениями, содержащими банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения", которые подлежат защите.

В настоящее время устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению дополнительных данных "клиентов", а также заказчики этих услуг.

Силовики открыли уголовное дело по ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников на незаконном прослушивании абонентов.

15 октября президент Зеленский подписал закон №1009 инаделил правом прослушки два других ведомства – НАБУ и ГБР.