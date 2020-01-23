У Порошенко получили неутешительную для Трубы экспертизу прослушки

Сам Труба все-равно утверждает, что на записях не его голос

Канадские эксперты подствердили, что на "пленках Трубы" есть голос экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Об этом на пресс-конференции заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Голованя, эксперты пользовались новейшими биометрическими методиками, поэтому сомнений в их заключении не возникает.

В этой связи, адвокат наставивает на том, чтобы экспертизу учли в деле против Трубы.

Также он говорит, что генпрокурор Руслан Рябошапка должен определиться с тем, какой орган займется расследованием, ведь следствие должно быть объективным и незаангажированным

Сам Труба у себя в Telegram пишет, что Порошенко "купил" экспертизу в Канаде, ведь только он "торгует пленками" в политическом пространстве.

При этом экс-директора ГБР также интересует, не Порошенко ли установил эту прослушку.

"Конечно, я не буду этого утверждать... Так не должно быть в правовом государстве, но мы должны понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей", – пишет он.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).