В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Романа Трубы
2020-01-13 12:39:14
Дело завели по обращению ряда народных депутатов
В середине декабря Генеральная прокуратура начала досудебное расследование против бывшего главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Дело поручили вести Главному следственному управлению Национальной полиции.
Об этом говорится в официальном ответе, который народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко получил на свой запрос. Он его опубликовал в Telegram.
Напоминаем, что открытие дела по заявлению является стандартной процедурой для начала проверки фактов.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ открыло уголовное производство, которое касается Романа Трубы. Расследуется возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.
- 2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк.
- Бывший директор Госбюро Роман Труба раскритиковал новое руководство ведомства.
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