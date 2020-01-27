С завтрашнего дня основные украинские телеканалы на спутнике будут закодированы

С 28 января крупные украинские медиагруппы начнут кодировать свой сигнал на спутнике.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Спутниковый сигнал будут кодировать медиагруппы 1+1 media, Медиа Группа Украина, StarLightMedia и Inter Media Group.

В общей сложности пользователи открытого спутника 28 января не увидят 23 телеканала:

1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1+1 media);

Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);

Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group);

Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).

Сейчас в открытом доступе по спутниковому вещанию доступны 117 украинских телеканалов.

Как отметил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, после кодировки 23-х телеканалов медиагрупп и ухода Громадського (канал прекращает спутниковое вещание по финансовым причинам), у украинских телезрителей останется доступ почти к 90 каналам. В открытом доступе останутся нишевые, информационные, общественные и региональные телеканалы.

"Информационного контента в открытом доступе сегодня с избытком. Зато после кодирования будет дефицит развлекательного контента", – сообщил Костинский.

Как ранее сообщал Фокус: