Дату полного отключения аналогового телевидения в Украине еще раз перенесли

Аналоговое вещание будет продолжено только в отдельных регионах страны

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал перенос срока окончательного отключения аналогового телевидения в Украине на 30 июня 2020 года.

Ранее этот срок истекал 31 декабря 2019 года, но администрация Госспецсвязи попросила его перенести из-за неготовности ряда местностей к запуску цифрового вещания.

Изменение даты, которое согласовал Нацсовет, правительство внесет в План использования радиочастотного ресурса Украины.

Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко пояснил, что до новой даты аналоговый стандарт будут использовать вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Российской Федерацией (на севере страны и в Херсонской области), на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Регулятор ожидает, что вскоре будут найдены еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании к лету могли перейти на вещание в цифровом стандарте.

Напомним, что Украина еще в 2006 году подписала меморандум "Женева-2006", предусматривающий проведение цифровой реформы телевидения в течение десяти лет. Но в июне 2015-го Нацсовет первый раз сообщил об отсрочке перехода страны на цифровое вещание.

Как ранее сообщал Фокус: