На российском ТВ передумали показывать "Слугу народа" с Зеленским в главной роли

Были показаны только три серии

Российский телеканал ТНТ спустя сутки снял с эфира сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают "Ведомости".

Первые три серии были показаны в эфире ТНТ в среду, 11 декабря.

Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19-00 до 20-30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Канал очень быстро менял программу – даже на 22:00 по Москве в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня".

"Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", – сказал представитель телеканала.

Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон "Слуги народа" только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу").

Напомним, из первой же серии сериала исчезла шутка о президенте РФ Владимире Путине.

По сюжету телефильма, новый президент Украины, типичный школьный учитель Голобородько, приходит покупать себе брендовые часы и костюм. Помощник подсказывает ему, что президент РФ Путин носит часы швейцарской торговой марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). Герой Зеленского в ответ удивляется: "Путин – "хубло"?" При показе сериала на ТНТ эту сценку вырезали. При этом, склейка на месте этой части сериала была заметна.

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.

В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.