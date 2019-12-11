Сегодня на российском канале ТНТ выходит первая серия "Слуги народа"

Главную роль в сериале сыграл президент Украины Владимир Зеленский, причем играл он президента Украины Василия Голобородько

Сегодня вечером, в 19:00, на российском телеканале ТНТ выйдет первая серия "Слуги народа".

Главную роль – президента Украины Голобородько – в сериале сыграл нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

Первый сезон вышел 16 ноября 2015 года, последний, третий – 27 марта 2019 года.

Сериал стал лауреатом кинопремий WorldFest Remi Award и World Media Festival. Номинирован на Национальную телевизионную премию "Телетриумф 2018".

Права на показ сериала купила таже американская компания Netflix.

"ТНТ" – российский федеральный телеканал. По состоянию на 2018 год занимал шестое место по популярности среди всех ТК РФ.

Создан в 1997 году, c 2001 года входит в "Газпром-Медиа Холдинг".

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.