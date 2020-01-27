На Донбассе захвачен российский наемник

27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил, украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщил штаб ООС.

У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящих в состав российско-оккупационных войск.

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), целью которой было обнаружение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии соприкосновения он подорвался на мине, установленной самими же оккупантами. Другие члены ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Украинские военнослужащие оказали задержанному необходимую медицинскую помощь и доставили в госпиталь.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации.

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