В Донецке застрелили одного из командиров спецназа боевиков

2020-01-21 13:38:49

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Боевика могли убить свои же соратники

В оккупированном Донецке в ночь на вторник застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам собеседника агентства, Алексей Кривуля, более известный по позывному "Грин", "был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома".

Гибель Кривули подтвердил и глава "пресс-службы Вооруженных сил "ДНР" Даниил Безсонов. Об этом он написал в своем Twitter.

Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" написал в своем Telegram-канале, что с "Грином" расправились его же соратники.

Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Весной 2014 он вступил в ряды боевиков и начал воевать против украинских военных.

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