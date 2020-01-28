КГГА планирует с 1 апреля изменить стоимость проездных билетов

В Киеве с 1 апреля должна поменяться стоимость проездных билетов.

Об этом сказано в проекте распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке остается прежним – 8 гривен.

При использовании синей карточки тариф будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,50 гривен (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривен (при разовой покупке от 1 до 9 поездок).

Зеленые карточки с 1 апреля не будут пополняться. Купленные до 31 марта поездки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Главное новшество – изменение системы проездных. Они могут выпускаться только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.

Также вводятся безлимитные проездные на все виды транспорта на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).

Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 гривен (студенты – 145, школьники – 72,50), на 62 поездки – 390 гривен (студенты – 195, школьники – 97,50), на 92 поездки – 575 гривен (студенты – 287,50, школьники – 143,75), на 124 поездки – 770 гривен (студенты – 385, школьники – 192,50).

Как ранее сообщал Фокус: