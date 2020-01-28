Кабмин планирует весной ввести электронный больничный

Электронный больничный в Украине введут с 1 апреля.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", – сообщил Коваль.

По его словам, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении сразу знать, что человек заболел и должна получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным", – сообщил замглавы Минсоцполитики.

Как ранее сообщал Фокус:

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