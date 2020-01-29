Секс-игрушки и веб-камеры: в Кривом Роге "накрыли" онлайн-порностудию
Во вторник, 28 января, в Кривом Роге полицейские обнаружили порностудию, в которой молодая женщина работала в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что сотрудники Криворожского отдела полиции вместе с местной прокуратурой №3 провели санкционированный обыск в квартире 28-летней женщины, которая изготавливала и распространяла видеопродукцию порнографического характера.
При обыске были изъяты компьютеры, веб-камеры, деньги в евро и долларах, а также секс-игрушки. Найденное отправлено на экспертизу.
Следствие продолжается. Относительно задержанной открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции) УКУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году в Киеве силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.
- В Киеве разоблачили порностудию, где зарабатывали 5$ в минуту за трансляции.
- Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, которая занималась распространением продукцией порнографического характера.
- В Киевской области киберполиция разоблачила 40-летнего местного жителя, который развращал малолетних детей, а также создавал и распространял в сети порновидео.