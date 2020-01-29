28-летняя женщина изготавливала и распространяла видеопродукцию порнохарактера

Во вторник, 28 января, в Кривом Роге полицейские обнаружили порностудию, в которой молодая женщина работала в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что сотрудники Криворожского отдела полиции вместе с местной прокуратурой №3 провели санкционированный обыск в квартире 28-летней женщины, которая изготавливала и распространяла видеопродукцию порнографического характера.

При обыске были изъяты компьютеры, веб-камеры, деньги в евро и долларах, а также секс-игрушки. Найденное отправлено на экспертизу.

Следствие продолжается. Относительно задержанной открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции) УКУ.

Как ранее сообщал Фокус:

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