Расстояние не будет проблемой: люди смогут прикасаться друг к другу, находясь в разных городах

Ученые представили свое новое творение, которое не только сможет вывести виртуальные взаимодействия на новый уровень, но и совершить революцию в медицине. Их прибор способен передать ощущения прикосновения даже людям, которые теряют чувствительность.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) разработали необычную технологию, которая может произвести революцию в том, как люди ощущают прикосновения на расстоянии. Это может помочь целому ряду людей, столкнувшемуся с эмоциональным давлением отношений на расстоянии из-за вынужденной разлуки, пишет The Independent.

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Инновационная биоинспирированная тактильная система, известная как BAMH, имитирует человеческие прикосновения, используя вибрации для стимуляции нервных клеток, которые реагируют на тактильные ощущения. Это достижение открывает возможности не только для улучшения виртуального социального взаимодействия, но и для значительного применения в здравоохранении и опасных производственных условиях, считают ее авторы.

Устройство BAMH состоит из силиконового наконечника пальца, соединенного с аппаратом размером примерно с небольшой чемодан. Эта установка способна имитировать естественные ощущения от прикосновений, воздействуя на четыре ключевые сенсорные нервные клетки в коже. Доктор Сара Абад, робототехник с факультета машиностроения UCL и автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, подчеркнула важность кожи как органа, который предоставляет важную информацию о текстуре, краях и типах раздражителей, таких как вибрации.

Доктор Абад отметила, что эта технология может устранить пробел в виртуальном социальном взаимодействии, что стало особенно очевидным во время пандемии, когда физическое прикосновение отсутствовало в видеозвонках, что пагубно влияло на психологическое здоровье изолированных людей. Помимо потенциала для улучшения виртуального взаимодействия, BAMH изучается на предмет его диагностического применения в здравоохранении.

Устройство может оказаться особенно полезным для пациентов с туннельным синдромом, при котором сдавливается нерв в запястье, или для больных диабетом, который часто приводит к потере чувствительности к прикосновениям. Исследователи планируют провести клинические испытания с участием не менее десяти человек, испытывающих потерю чувствительности, с целью понять, как со временем ухудшается осязательная чувствительность.

Профессор Хельге Вурдеманн, председатель отделения робототехники UCL, отметил, что собранные данные могут помочь врачам подобрать терапию, замедляющую прогрессирование потери осязания. Технология BAMH также перспективна и в других областях, не связанных со здравоохранением. Исследователи изучают возможность ее использования в робот-ассистированных операциях, где она могла бы позволить врачам лучше оценить тип ткани, с которой они работают, особенно при выявлении раковых опухолей.

Кроме того, устройство может сыграть важную роль в безопасном выводе из эксплуатации ядерных отходов, где реалистичное чувство осязания имеет решающее значение для сортировки материалов. Эта разработка в области тактильных технологий была продемонстрирована на Британском научном фестивале в Университете Восточного Лондона, что свидетельствует о ее готовности выйти на более широкий научный и общественный дискурс в скором будущем. По мере развития технологии она может не только изменить способы связи между людьми на больших расстояниях, но и повысить безопасность и точность в медицине и промышленности.

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