Развод по видео: в Минюсте рассматривают создание такой услуги

Сервис хотят создать для тех граждан, которые не могут прийти в государственные центры акта гражданского состояния по тем или иным причинам.

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После введения в Украине услуги "брак онлайн" Министерство юстиции задумалось о такой же услуге, но в отношении развода. Сейчас ведомство изучает возможность расторжения брака с помощью видеоконференции. Об этом сообщил руководитель Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, передает Укринформ.

"Сейчас мы исследуем, будет ли сервис электронного развода в формате видеоконференции пользоваться спросом. Мы исследуем стоит ли это делать. Не исключаем, что такой сервис будет, если он нужен нашим гражданам. Например, в случаях, когда супруги вместе не живут. Если это их волеизъявление, почему бы не упростить им такой вариант, чтобы разводить их онлайн?", — заявил Миненко.

Он отметил, что среди украинцев предложенная ранее услуга "брак онлайн" пользуется спросом. С момента ее запуска заявку на нее подали 18 272 пары украинцев.

"Сервис создан в первую очередь для тех граждан, которые не могут прийти в государственные центры акта гражданского состояния по тем или иным причинам. В частности, это можно сделать, если кто-то находится за границей. Например, если невеста за границей или жених сейчас воюет на фронте", — пояснил Миненко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2024 году в Украине количество разводов было фактически таким же, как и количество заключенных браков. Так, граждане заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов составило 141,8 тысячи. Последние данные называют "самым большим печальным рекордом украинцев".

24 февраля сообщалось, что экс-нардеп от "Радикальной партии", а ныне — военнослужащий Сил обороны, Олег Ляшко разводится с женой Роситой. Дело супругов пока будет рассматриваться в Печерском районном суде города Киева.