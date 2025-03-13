Розлучення по відео: в Мін'юсті розглядають створення такої послуги

Сервіс хочуть створити для тих громадян, які не можуть прийти до державних центрів акту цивільного стану з тих чи інших причин.

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Після запровадження в Україні послуги "шлюб онлайн" Міністерство юстиції задумалося про таку ж послугу, але щодо розлучення. Зараз відомство вивчає можливість розірвання шлюбу за допомогою відеоконференції. Про це повідомив керівник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, передає Укрінформ.

"Наразі ми досліджуємо, чи буде сервіс електронного розлучення у форматі відеоконференції мати попит. Ми досліджуємо чи варто це робити. Не виключаємо, що такий сервіс буде, якщо він потрібен нашим громадянам. Наприклад, у випадках, коли подружжя разом не живе. Якщо це їхнє волевиявлення, чому б не спростити їм такий варіант, щоб розлучати їх онлайн?", — заявив Міненко.

Він зауважив, що серед українців запропонована раніше послуга "шлюб онлайн" користується попитом. З моменту її запуску заявку на неї подали 18 272 пари українців.

"Сервіс створений в першу чергу для тих громадян, які не можуть прийти до державних центрів акту цивільного стану з тих чи інших причин. Зокрема, це можна зробити, якщо хтось перебуває за кордоном. Наприклад, якщо наречена за кордоном або наречений зараз воює на фронті", — пояснив Міненко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в 2024 році в Україні кількість розлучень була фактично такою ж, як і кількість укладених шлюбів. Так, громадяни уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень склала 141,8 тисячі. Останні дані називають "найбільшим сумним рекордом українців".

24 лютого повідомлялося, що екснардеп від "Радикальної партії", а нині — військовослужбовець Сил оборони, Олег Ляшко розлучається з дружиною Росітою. Справа подружжя поки що розглядатиметься у Печерському районному суді міста Києва.