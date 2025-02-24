Прожили 27 років: дружина Олега Ляшка подала на розлучення, деталі (фото)

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у березні 2025 року може стати розлученим чоловіком, написали журналісти. Його офіційний шлюб тривав сім років, а неофіційні стосунки — набагато довше.

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Колишній народний депутат від "Радикальної партії", а нині — військовослужбовець Сил оборони, Олег Ляшко розлучається з дружиною Росітою. Справа подружжя поки що розглядатиметься у Печерському районному суді міста Києва. Про розлучення повідомило видання "Главком".

Видання отримало інформацію про розлучення від неназваного джерела в оточенні політика. Джерело заявило, що Росіта Ляшко, політикиня, яка під час війни стала командиром батальйону безпілотних систем, подала до суду на розірвання шлюбу.

У статті опублікували скриншот публікації на порталі Печерського районного суду. Ідеться про позов, який 3 березня 2025 року розглядатиме суддя Р.Ю. Козлов. Вказано, що відповідачем у справі є Олег Ляшко, а позивачем — Росіта Ляшко.

Олег Ляшко — справа про розлучення з Росітою Фото: Скриншот

На сторінках Facebook та у Telegram Олега Ляшка інформації про розлучення не відшукалось. У Facebook є сторінка, якою, ймовірно, володіє Росіта Ляшко: там є допис про шлюб з політиком, але останні дописи датовані 2018 роком.

Олег Ляшко — що відомо

Олег Ляшко — 52-річний український політик, який з 2010 року очолює "Радикальну партію". Ляшко п'ять разів обирався до Верховної Ради, востаннє — у 2014 році. У 2018 році він одружився з Росітою Сайранен, з якою мав стосунки 20 років, написали на порталі "Главред". У 2020 році Росіта спробувала піти в політику та балотувалась до Київської обласної ради, повідомив політик у Facebook. Втім, її не обрали. Тим часом у 2020 році у подружжя з'явився син Олександр.

Олег Ляшко з дружиною Росітою Фото: Facebook

У жовтні 2022 року, через вісім місяців після початку вторгнення РФ, Олег Ляшко приєднався до ЗСУ. У жовтні 2024 року у мережі з'явилось розпорядження командування, у якому колишнього політика призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. На призначення відреагував командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський. Військовий висловив занепокоєння цим призначенням, оскільки Ляшко був лейтенантом, що не відповідає новій посаді.

Нагадуємо, 19 лютого видання "Главком" повідомило про розлучення колишнього представника офісу президента Олексія Арестовича. Тим часом у грудні 2024 Арестович заявив про свої плани балотуватись на посаду президента України.