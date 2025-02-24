Прожили 27 лет: жена Олега Ляшко подала на развод, детали (фото)

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в марте 2025 года может стать разведенным мужчиной, написали журналисты. Его официальный брак длился семь лет, а неофициальные отношения — гораздо дольше.

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Бывший народный депутат от "Радикальной партии", а ныне — военнослужащий Сил обороны, Олег Ляшко разводится с женой Роситой. Дело пока супругов будет рассматриваться в Печерском районном суде города Киева. О разводе сообщило издание "Главком".

Издание получило информацию о разводе от неназванного источника в окружении политика. Источник заявил, что Росита Ляшко, политик, которая во время войны стала командиром батальона беспилотных систем, подала в суд на расторжение брака.

В статье опубликовали скриншот публикации на портале Печерского районного суда. Речь идет об иске, который 3 марта 2025 года будет рассматривать судья Р.Ю. Козлов. Указано, что ответчиком по делу является Олег Ляшко, а истцом — Росита Ляшко.

Олег Ляшко — дело о разводе с Роситой Фото: Скриншот

На страницах Facebook и в Telegram Олега Ляшко информации о разводе не отыскалось. В Facebook есть страница, которой, вероятно, владеет Росита Ляшко: там есть сообщение о браке с политиком, но последние сообщения датированы 2018 годом.

Олег Ляшко — что известно

Олег Ляшко — 52-летний украинский политик, который с 2010 года возглавляет "Радикальную партию". Ляшко пять раз избирался в Верховную Раду, последний раз — в 2014 году. В 2018 году он женился на Росите Сайранен, с которой состоял в отношениях 20 лет, написали на портале "Главред". В 2020 году Росита попыталась пойти в политику и баллотировалась в Киевский областной совет, сообщил политик в Facebook. Впрочем, ее не избрали. Тем временем в 2020 году у супругов появился сын Александр.

Олег Ляшко с женой Роситой Фото: Facebook

В октябре 2022 года, через восемь месяцев после начала вторжения РФ, Олег Ляшко присоединился к ВСУ. В октябре 2024 года в сети появилось распоряжение командования, в котором бывшего политика назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. На назначение отреагировал командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский. Военный выразил обеспокоенность этим назначением, поскольку Ляшко был лейтенантом, что не соответствует новой должности.

Напоминаем, 19 февраля издание "Главком" сообщило о разводе бывшего представителя офиса президента Алексея Арестовича. Между тем в декабре 2024 года Арестович заявил о своих планах баллотироваться на пост президента Украины.