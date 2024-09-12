Відстань не буде проблемою: люди зможуть торкатися один до одного, перебуваючи в різних містах

Вчені представили своє нове творіння, яке не тільки зможе вивести віртуальні взаємодії на новий рівень, а й зробити революцію в медицині. Їхній прилад здатний передати відчуття дотику навіть людям, які втрачають чутливість.

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Дослідники з Університетського коледжу Лондона (UCL) розробили незвичайну технологію, яка може зробити революцію в тому, як люди відчувають дотики на відстані. Це може допомогти цілій низці людей, які зіткнулися з емоційним тиском стосунків на відстані через вимушену розлуку, пише The Independent.

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Інноваційна біоінспірована тактильна система, відома як BAMH, імітує людські дотики, використовуючи вібрації для стимуляції нервових клітин, які реагують на тактильні відчуття. Це досягнення відкриває можливості не тільки для поліпшення віртуальної соціальної взаємодії, а й для значного застосування в охороні здоров'я та небезпечних виробничих умовах, вважають її автори.

Пристрій BAMH складається із силіконового наконечника пальця, з'єднаного з апаратом розміром приблизно з невелику валізу. Ця установка здатна імітувати природні відчуття від дотиків, впливаючи на чотири ключові сенсорні нервові клітини в шкірі. Доктор Сара Абад, робототехнік з факультету машинобудування UCL і автор дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, наголосила на важливості шкіри як органу, що надає важливу інформацію про текстуру, краї та типи подразників, таких як вібрації.

Доктор Абад зазначила, що ця технологія може усунути прогалину у віртуальній соціальній взаємодії, що стало особливо очевидним під час пандемії, коли фізичний дотик був відсутній у відеодзвінках, що згубно впливало на психологічне здоров'я ізольованих людей. Крім потенціалу для поліпшення віртуальної взаємодії, BAMH вивчають щодо його діагностичного застосування в охороні здоров'я.

Пристрій може виявитися особливо корисним для пацієнтів з тунельним синдромом, за якого здавлюється нерв у зап'ясті, або для хворих на діабет, який часто призводить до втрати чутливості до дотиків. Дослідники планують провести клінічні випробування за участю щонайменше десяти осіб, які відчувають втрату чутливості, з метою зрозуміти, як із часом погіршується дотикова чутливість.

Професор Гельге Вурдеманн, голова відділення робототехніки UCL, зазначив, що зібрані дані можуть допомогти лікарям підібрати терапію, що уповільнює прогресування втрати дотику. Технологія BAMH також перспективна і в інших галузях, не пов'язаних з охороною здоров'я. Дослідники вивчають можливість її використання в роботасистованих операціях, де вона могла б дати змогу лікарям краще оцінити тип тканини, з якою вони працюють, особливо під час виявлення ракових пухлин.

Крім того, пристрій може зіграти важливу роль у безпечному виведенні з експлуатації ядерних відходів, де реалістичне відчуття дотику має вирішальне значення для сортування матеріалів. Ця розробка в галузі тактильних технологій була продемонстрована на Британському науковому фестивалі в Університеті Східного Лондона, що свідчить про її готовність вийти на ширший науковий і суспільний дискурс у недалекому майбутньому. У міру розвитку технології вона може не тільки змінити способи зв'язку між людьми на великих відстанях, а й підвищити безпеку і точність у медицині та промисловості.

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