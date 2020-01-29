Заместительница запорожского губернатора возглавила Госкино

Кабинет министров назначил экс-заместителя губернатора Запорожской области Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", – написал Бородянский.

Новая глава Госкино является специалистом в области экономики и права, магистром государственного управления. С 2017 года Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье, а в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА.

Для того, чтобы занять пост главы Госкино чиновнице пришлось принять участие в повторном конкурсе на должность и обойти конкурентов.

Первый конкурс на должность главы Госкино Кабмин объявил 4 октября. По его результатам в финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич, однако она не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования.

После этого Нацагентство Украины по вопросам государственной службы повторно объявило конкурс на должность. 31 декабря ведомство обнародовало список из девяти кандидатов, в котором была и заместительница главы Запорожской ОГА – Марина Кудерчук.

Как ранее сообщал Фокус:

22 августа 2019 года правительство уволило Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино.

До этого Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить возвращения сериала "Сваты" на телеэкраны Украины, заявив, что "Сваты" – это Ваша "липецкая фабрика".