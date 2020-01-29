Враг у ворот. Готова ли Украина встретить и остановить коронавирус из Китая?

Внимание мировых и отечественных СМИ и центров принятия решений приковано к ситуации вокруг нового коронавируса (2019-nCoV), который вызвал вспышку заболевания в Китае. Параллельно звучат призывы при выработке дальнейших планов исходить из того, что инфекция не сможет быть сдержана. Готовиться к такому развитию событий предлагает, к примеру, Том Инглсби, директор Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса, занимающегося защитой здоровья людей от эпидемий и стихийных бедствий. Какие есть основания для таких опасений и выводов?

Вокруг света

Заболеваемость острым респираторным синдромом, вызванным новым коронавирусом 2019-nCoV экспоненциально нарастает, данные все время меняются. По состоянию на середину дня 28.01.2020 было 6057 подтвержденных случаев заболевания и 132 погибших (из 2775 заболевших), летальность по состоянию на сегодня менее 3%. На первый взгляд, это не так много по сравнению с коронавирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболеваемости в 2000-х годах. Помните "атипичную пневмонию"? Тогда от нее погибли около 600 человек, летальность была до 30%, но проблема в том, что заболевших много, их становится все больше с каждым днем, а смертность со временем может вырасти, когда станет ясна судьба тех, кто еще болеет. По состоянию на утро 29.01.20 количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло до 5097(+ 36%), количество погибших составило 132 человека, но мы не знаем, сколько погибнет в ближайшие дни из вновь заболевших с учетом того, что тяжелые случаи составляют 25%. Оценить реальные цифры летальности можно будет только постфактум, когда вспышка закончится или пойдет на спад.

Последние данные о распространении коронавируса, карта.

"Карантин городов оказался неэффективен: 5 млн человек успели покинуть город Ухань для празднования китайского Нового года. Власти собираются наращивать строительство специализированных больниц" – такие новости доносятся до нас из Китая.

Кроме этого инфекцию не удалось локализовать: уже есть сообщения о подтвержденных случаях ее завоза в другие страны: в США (5), Канаду (1), Японию (7), Республику Корею (4), Тайвань (8), Таиланд (14), Сингапур (7), Вьетнам (2), Непал (1), Малайзию (7), Францию (4), Австралию (5), Германию (4).

Ситуация осложняется тем, что, по последним данным, зараженный человек может быть источником инфекции уже в течение бессимптомного периода (его длительность до 14 дней). В том числе и тогда, когда у него еще нет никаких симптомов заболевания. В этом одно из отличий от вируса SARS-CoV, который не передавался в инкубационном периоде, и это осложняет выявление и изоляцию зараженных. Следовательно, измерение температуры у "подозреваемых" и изоляция температурящих не поможет сдержать распространение инфекции. Это и стало одной из причин такого быстрого и масштабного распространения инфекции.

В этой ситуации власти Китая приняли непростое решение закрыть на карантин огромный город, но проблема в том, что или они опоздали с этим решением, или в условиях открытого глобального мира крайне сложно ограничить передвижение людей. Чтобы осуществить такое, нужно принимать непопулярные решения, подчас граничащие с авторитаризмом и ограничениями прав и свобод. Какие-то страны окажутся способны принять такие решения, а какие-то будут медлить до последнего, надеясь, что все как-то образуется. Для сравнения: власти Японии планируют внести коронавирус в список инфекционных болезней, что позволит по закону принудительно госпитализировать зараженных людей, вводить ограничения на деятельность частных и государственных учреждений, проводить дезинфекцию и использовать с такой целью бюджетные средства. Франция сообщила о готовности эвакуировать из Китая своих жителей и обеспечить их изоляцию в 12-14 дневном карантине. Тем временем глава британского министерства здравоохранения призвал всех граждан, вернувшихся в страну из Уханя за последние 14 дней, к самоизоляции.

"В условиях открытого глобального мира крайне сложно ограничить передвижение людей. Чтобы осуществить такое, нужно принимать непопулярные решения, граничащие с авторитаризмом"

Без защиты

Кто-то вспоминает свиной грипп и тот же SARS, атипичную пневмонию: мол, было много шума, а не так все и страшно оказалось в итоге. Но попробуйте сказать это тем, чьи близкие пострадали от пандемического свиного гриппа. До нас дошла лишь вторая его волна, когда обсуждение пандемического гриппа уже исчезло с первых страниц мировых СМИ, и все равно мы оказались к нему совершенно не готовы. В первый же сезон пандемического гриппа от вируса и его осложнений в Украине погибли 1100 человек. А тем временем стоит вспомнить эпидемию гриппа ("испанка") в 1918-1919 годах, когда переболело около 550 млн человек (29,5% населения планеты), при этом погибли, по разным оценкам, 50-100 млн человек, или 2,7-5,3% населения Земли.

Вы скажете, что это было почти 100 лет назад, с тех пор медицинская наука значительно продвинулась вперед. Да, продвинулась. Но при этом у нас до сих пор нет надежных противовирусных средств даже от большинства известных нам вирусных агентов. Тем временем проблема нового коронавируса, простите за тавтологию, в том, что он новый, то есть:

ни у кого нет иммунитета к возбудителю, то есть заболеть может любой проконтактировавший и цепочка передачи не сможет прерваться, натолкнувшись на человека с иммунитетом;

мы мало знаем о вирусе и болезни: только накапливаются знания о механизме передачи, том же инкубационном периоде и прочем;

нет реактивов для быстрой и массовой диагностики (подтвердить наличие именно этого вируса могут только отдельные специализированные лаборатории, массового выпуска реактивов и тест-систем еще не налажено);

нет специфических противовирусных лекарств и данных об эффективности имеющихся в нашем арсенале медикаментов;

отсутствуют вакцины для профилактики – не то что нет достаточного количества произведенных и готовых к применению вакцин, они еще даже не изобретены – и сделать это не так-то просто.

Может ли быть, что масштабной пандемии не случится и волна заболеваемости пойдет на убыль, ограничившись в основном Китаем? Конечно, если сработают противоэпидемические меры, или быстро будет создана вакцина или лекарство, или успеет подсуетиться наша иммунная система (новые вирусы постоянно появляются, но все же человечество не вымерло до сих пор – мы боремся и все способы для этого у нас есть). Как может быть и совершенно другая ситуация: новая мутация и рост вирулентности и летальности. Мы не застрахованы от повторения 1918 года, в этом и причина — нет, не паники – тревоги и необходимости принимать меры.

Какие шансы, что вирус дойдет до Украины? А чем мы лучше Канады, Германи или Франции? Самолеты к нам тоже летают. Тем более, что сегодня о сообщают об обнаружении заболевания в ОАЭ – крупнейшем транспортном хабе на Ближнем Востоке.

"Рискну предположить, что наши лидеры и институции предпочтут скорее тянуть время и прятать голову в песок, в надежде что как-то оно само все устроится и угроза рассосется"

Серьезное испытание

Конечно, в условиях инфекционной угрозы ситуация в Украине не может не осложниться как хронической нехваткой средств для финансирования медицинских нужд, так и тем, что наша система здравоохранения находится в ситуации реорганизации, переподчинения и поиска новых способов взаимодействия отдельных ее звеньев (то есть в ситуации хаоса, по сути). К этому еще стоит добавить слабость и нерешительность центральной власти, с ее желанием передать как можно больше функций и издержек на места. К новым мировым вызовам и угрозам мы подходим с намерением децентрализовать противоэпидемическую службу и финансировать только то, что имеет спрос или, еще лучше, способно создавать прибыль. Инфекционные стационары не попали в перечень приоритетных направлений, то есть, будут финансироваться по остаточному принципу – если будут вообще.

Есть ли у нас лаборатории, способные выявить 2019-nCoV? В ситуации (одинаковой для всего мира) отсутствия реактивов для выявления нового инфекционного агента спорные образцы будут отправлять в немногие специализированные европейские лаборатории, с задержкой ответа в 24-48 часов (и это еще очень хорошо). Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины тем временем уже спровоцировал панические настроения, сообщив об одном случае выявления коронавируса в 2019-2020 году. Имелся в виду вовсе не новый коронавирус 2019-nCoV, а один из тех, что давно изучены и описаны (коронавирусов много, они бывают разные). Ложечки нашлись, но осадок остался.

Есть ли у нас возможности не то что за неделю построить госпиталь на 1000 коек, но хотя бы развернуть походный госпиталь и обеспечить изоляцию больных в уже имеющихся у нас стационарах? Думаю, ответ на этот вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности и поэтому не будем во всеуслышание разглашать государственную тайну. Намекнем: посмотрите на фото, где врач или фельдшер в обычной своей ежедневной форме и с марлевой маской на лице предлагает термометры прилетевшим прямым рейсом из Китая. Ни отслеживать и непрямые рейсы тоже, ни просто отправлять всех прилетевших в одном самолете с возвращающимися из Китая в карантин (с учетом возможности передачи инфекции бессимптомными пациентами во время инкубационного периода всем окружающим), ни хотя бы обеспечить встречающих самолет медицинскими респираторами и очками, не говоря уже о костюмах бакзащиты, наши организаторы противоэпидемических мероприятий не посчитали нужным.

У нас практически нет организационных и логистических возможностей разграничить потоки пациентов и оградить здоровых людей от инфекционных больных. У нас нет отдельных входов и коридоров, боксов, специализированных бригад скорой помощи (а теперь и посещения больных на дому), систем вентиляции и обеззараживания воздуха в больницах и машинах скорой помощи. В прошлом году, когда у нас была крупнейшая в Европе вспышка кори, заболевшие просто добирались в обычные поликлиники общественным транспортом. Им и в голову не приходило оставаться дома – основной призыв к заболевшим в цивилизованных странах, включая Китай. И их трудно, честно говоря, за это винить – а как еще заболевшему человеку получить помощь, если не добравшись к врачу самостоятельно? (А ведь большинству еще и нужен оправдательный документ на работу.)

Есть ли у нас в случае массовой тяжелой вспышки возможность оказать помощь всем нуждающимся? Даже обеспечить кислородную поддержку при дыхательной недостаточности в случае вирусной пневмонии могут далеко не все лечебные учреждения. Метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (есть данные из Китая, что он эффективен при вирусной пневмонии – впрочем, как и при других вирусных пневмониях), тем более доступен только в нескольких центрах (и аппаратов мало даже там). Кто и как будет финансировать дорогостоящее лечение – вопрос повисает в воздухе.

Есть ли готовность противостоять серьезной эпидемии у тех наших институций, которые уполномочены выполнять функции государства и осуществлять государственные сервисы? Ответ напрямую зависит от понимания лидерами этих институций серьезности ситуации, наличия организационных способностей… и готовности тратить средства бюджета на нужды населения, в том числе превентивно. Это идет вразрез с принципом "деньги за пациентом", средства для инфекционных стационаров и противоэпидемической службы должны быть зарезервированы и выделены заранее, в том числе до эпидемии и на всякий случай, когда еще все тихо и спокойно. Тратятся же деньги заранее на содержание армии, полиции и пожарных службы – вот и здесь точно так же.

Рискну предположить, что наши лидеры и институции предпочтут скорее тянуть время и прятать голову в песок, в надежде что как-то оно само все устроится и угроза рассосется. На фоне того, что с необходимыми решениями опоздал даже решительный и авторитарный Китай, на фоне того, что согласно выводам ВОЗ никто в мире (включая самые сильные экономики) не готов на должном уровне отвечать на эпидемические вызовы, прогноз скорее пессимистический. И даже как-то сложно наших деятелей винить: тут никто не готов к такому, а мы чем лучше? Разница в том, что где-то хотя бы стараются исправить ситуацию, или хотя бы не усугубляют ее еще больше целенаправленным развалом противоэпидемической службы с передачей полномочий и функций на региональный уровень.

"Какие шансы, что вирус дойдет до Украины? А чем мы лучше Канады или Франции? Самолеты к нам тоже летают"

Типичные рекомендации

Что делать, чтобы не заболеть? Пока что рекомендации ВОЗ совершенно типичные для любой вирусной инфекции: часто и тщательно мыть руки, избегать столпотворений, оставаться дома в случае недомогания. Обращаться за помощью при малейших признаках ухудшения функции дыхания во время болезни. Обнадеживающе звучат известия, что капельный путь передачи превалирует для 2019-nCoV над воздушно-капельным. Это означает, что гигиенические мероприятия – мытье рук, "кашлевой этикет", обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, ношение масок и защиты для глаз – будут эффективны для снижения рисков заражения и должны применяться. Да, это звучит банально, но пока что это все, что можно сделать – а значит, это нужно делать, даже понимая, что это не решит всех проблем.

Другое дело, что такие рекомендации на данном этапе могут звучать от врачей или таких организаций, как Минздрав. Это не может быть единственным, что делает наше правительство и Министерство здравоохранения. Они не могут ограничиться только раздачей термометров и рекомендацией мыть руки, когда жизненно необходимо в кратчайшие сроки разработать и обеспечить внедрение всего комплекса противоэпидемических мер, начиная от закрытия воздушного сообщения с Китаем, выявления и изоляции в карантине прибывших оттуда и всех контактных с ними и заканчивая планами по развертыванию инфекционных отделений в случае необходимости. Да, это сложно. Да, это может быть еще и дорого. Но здесь так: или мы готовы и действуем на опережение, или нам остается лишь надеяться и уговаривать себя, что 3-10% потерь – это не так и много. Кстати, спросите себя сами – это много? Если да, мы готовы требовать, чтобы для нас сделали все возможное и как можно быстрее?

Авторская колонка Натальи Безмен.