"Россия – наш главный партнер". В столице установили провокационные билборды

Вечером в среду, 29 января, в нескольких местах в Киеве были установлены провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер", пишет ТСН.

На большом рекламном щите размещена фотография бизнесмена Юрия Катющенко, который является основателем строительной компании "Холли Индастриал". Его жена Инна Катющенко является президентом компании "Эдипресс Медиа" (журнал "Viva").

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Как уточняет Информатор, такие билборды появились как минимум в четырех местах: возле станции метро Житомирская, на улице Палладина, Гришко и на Окружной.

После полуночи на проспект Победы и на Позняки приехали коммунальщики, которым дали задание оперативно демонтировать рекламные щиты.

Кто именно является заказчиком этих провокационных билбордов, причастен ли к ним сам Катющенко, пока неизвестно.

Стоит отметить, что такая реклама нарушает как минимум один закон, так как ее размещение разрешено только на украинском языке.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной прошлого года, накануне президентских выдоров в Украине, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации Петра Порошенко с надписью "Конец".