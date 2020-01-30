В 2019 году в Украине зафиксировано 1428 убийств: самый низкий уровень за годы независимости

В 2019 году было зафиксирована наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в 2019 году полиция раскрыла почти каждое второе преступление (186 тыс. из 418 тыс.). Следователи сообщили о подозрении 110 тыс. человек.

В прошлом году зафиксировано рекордно низкое количество убийств (1428) и нанесения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (1916).

"Это наименьшее количество таких преступлений за последние 10 лет. Подчеркиваю, что каждое такое преступление контролируется аппаратом Национальной полиции и лично начальниками областных подразделений. Как результат, сегодня раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%", – сообщил Клименко.

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При этом 60% от общего количества совершенных уголовных преступлений составляют имущественные преступления. В 2019 году полицейские задокументировали 11 080 грабежей (13530 – в 2018 году) и 1858 разбоев (2190 – в 2018 году). Раскрыть удалось половину грабежей и более 70% разбоев

Также в 2019 году полиция обезвредила 275 организованных преступных групп.

"К уголовной ответственности привлечено более тысячи участников этих групп. Доказано, что они совершили 2,5 тысячи преступлений", – сообщил Игорь Клименко.

Напомним, самыми безопасными городами Украины являются Тернополь и Ивано-Франковск. Хуже всего криминогенная обстановка в Николаеве, Херсоне, Кропивницком и Днепре. Об этом свидетельствуют данные свежего "Рейтинга самых комфортных городов Украины", подготовленного Фокусом.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов. Больше всего из них касались Соломенского района.