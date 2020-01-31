Четыре украинских аэропорта могут быть сданы в концессию до конца года, – Криклий

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что аэропорты Львова, Черновцов, Херсона и Запорожья до конца года могут быть переданы в концессию.

Об этом Криклий рассказал на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает 112 Украина.

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Кроме того, в ближайшее время концессионные конкурсы пройдут также для морпортов в Мариуполе, Бердянске и Одессе.

По словам министра, планируется привлечь концессионеров и для восьми железнодорожных вокзалов, и так же в фокусе Министерства остается вопрос концессии автомобильных дорог.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.

В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.

Как ранее сообщал Фокус: