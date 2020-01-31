Экологический рейтинг Украины в третий раз подряд возглавила Черновицкая область

Самая лучшая экологическая ситуация в Украине в Черновицкой области. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга экологической безопасности регионов, подготовленого Фокусом.

Черновицкая область возглавляет его уже третий раз подряд (46,9 балла). Также в ТОП-5 попали Ровенская область (46,8 балла), Закарпатская (46,5 балла), Луганская область (45,4 балла) и Черниговская (44,7%) области.

Такой высокий результат Луганщины связан с тем, что значительная часть шахт и промышленных производств региона остались на неподконтрольной территории и оценить их негативное влияние на окружающую среду на данный момент невозможно.

Антилидерами рейтинга стали Днепропетровская (20,1 балла) и Донецкая (14,6 балла) области. Также в конце списка оказались Сумская (32,4 балла), Херсонская (36,2 балла) и Запорожская (36,7 баллов) области.

В исследовании участвовали все регионы Украины, каждый мог набрать максимум 50 баллов. До 10 баллов — за состояние воздуха: чем меньше выбросов, тем выше балл. 5 баллов область могла получить за динамику изменений — перспективы того, что в ближайшие годы выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся. Мы также проанализировали статистику Госстата по снижению или росту объема промышленных выбросов в атмосферу в 2018 году по сравнению с 2014-м. За этот показатель регион мог получить максимум 5 баллов.

Ещё 10 баллов — за уровень создания опасных отходов I–III классов опасности: чем меньше отходов, тем выше балл. До 5 баллов можно было получить за общий объём создания отходов, включая бытовые. Также 10 баллов каждый регион мог получить за уровень выброса загрязнённых вод.

До 5 баллов получали за показатель, косвенно характеризующий состояние окружающей среды, — количество выявленных онкологических заболеваний. Также мы опросили экспертов-экологов на предмет того, что местные власти и бизнес делают для улучшения экологической ситуации в регионе. На основании этих оценок регион мог получить еще до 5 баллов.

Как ранее сообщал Фокус:

Киев (12 место), Одесса (18 место) и Харьков (29 место) попали в рейтинг населенных пунктов с самым загруженным автомобильным трафиком в мире.