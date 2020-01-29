Киев и Одесса попали в ТОП-20 городов с самым загруженным трафиком в мире

Индекс автомобильного трафика был составлен по данным за 2019 год

Несколько украинских городов попали в рейтинг населенных пунктов с самым загруженным автомобильным трафиком в мире. Об этом свидетельствует индекс трафика TomTom за 2019 год.

В пятерке городов с худшим в мире движением лидирует Индия, так на первом месте оказался Бангалор с загрузкой в 71%. В городе автомобилистам в часы пик приходится пробыть за рулем более 1 часа, чтобы преодолеть путь, который в обычное время занимает 30 минут.

На втором месте оказалась столица Филиппин Манила, на третьем – столица Колумбии Богота, на четвертом – индийский мегаполис Мумбаи, а на пятом – индийская Пуна.

Киев в списке оказался на 12 месте с 53% загруженности дорог, которая выросла на 7% с 2018 года. По данным аналитиков, во время утреннего "час пик" дороги в столице загружены на 94%, а во время вечернего – на 104%. Так, киевские автомобилисты за год провели дополнительно за рулем в "часы пик" 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам.

На 18 месте в рейтинге оказалась Одесса с загруженностью в 47%. В утренний "час пик" дороги в городе загружены на 74%, а в вечернее время – на 84%. Из-за пробок в "час пик" одесские водители за год провели дополнительно за рулем 184 часа, что равняется 7 дням 16 часам.

На 29 месте оказался Харьков с загруженностью дорог на 43%. Там водители за минувший год дополнительно потратили на стояние в пробках 163 часа, что равняется 6 дням 19 часам.

Последним украинском городом, который попал в рейтинг, оказался Днепр, где дороги загружены на 37%. Там, водители в год дополнительно тратят за рулем 149 часов, что равняется 6 дням 5 часам.

Стоит подчеркнуть, что сервис TomTom получает данные от более чем 600 млн водителей, которые используют его карты во встроенной навигации автомобиля или приложениях в смартфонах. Пользователям не нужно видеть логотип TomTom, чтобы быть частью его данных, так компания предоставляет данные для Apple Maps, и недавно заключила соглашение с Huawei.

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