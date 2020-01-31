"Слуга народа" заявил в полицию на волонтерок, требовавших выключить русский фильм в автобусе

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтерок, которые вступили в конфликт с водителем автобуса "Луцк-Киев" из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Парламентарий заявил, что намерен отстаивать права русскоязычных граждан Украины.

"Заявление подано по поводу высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", – написал Брагар.

"При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина – это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!", – добавил народный депутат.

Напомним, в ночь на 27 января волонтерки Ярина Чорногуз и Анастасия Конфедерат, возвращаясь с похорон бойца ООС Николая Сорочука (он был парнем одной из волонтерок), потребовали от водителя автобуса "Луцк - Киев" выключить российский сериал. Из-за несогласия водителя и пассажиров девушки были вынуждены выйти из автобуса посреди трассы.

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива встал на сторону водителя, который высадил волонтерок, пообещав его трудоустроить, и в случае необходимости, оказать юридическую поддержку.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 27 января в пассажирском автобусе по маршруту "Луцк-Киев" произошел конфликт между двумя девушками-волонтерками с водителем из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке. Об этом рассказала волонтер Ярина Чорногуз.

По словам Чорногуз, она вместе с подругой ехала в автобусе из Луцка, где провожала в последний путь своего бойфренда Николая Сорочука: 22-летнего военного, которого убил снайпер 22 января на Донбассе. Водитель отказался выключить русский фильм, который показывали в автобусе, не нашли девушки поддержки и среди пассажирова. После этого они попросили высадить их на трассе.