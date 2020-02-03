На Киевщине откроют две новые школы уже в феврале и марте, – советник премьера Голик

В Вишневом и Украинке Киевской области в феврале и марте 2020 года будут открыты новые школы в рамках проекта "Большая стройка". Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Школа в Вишневом - одна из первых, которая будет открыта в этом году. В старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. Новый корпус школы здесь был нужен давно. Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт. Сегодня вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочию убедились, что до открытия школы осталось пару недель", - отметил Голик.

Он также опубликовал видео, в котором показано как сейчас выглядит школа в Вишневом.

По словам советника премьер-министра, школа в Украинке будет готова в марте.

Как сообщалось, в рамках выполнения программы "Большая стройка" во всех регионах Украины уже в 2020 году будет построено сто школ, сто детских садов и сто стадионов. Советник премьера Юрий Голик курирует этот проект в правительстве.