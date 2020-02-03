Температура в январе в столице превысила норму на 6 градусов. Теплее было только в 2007 году

Среднемесячная температура января в Киеве составляла + 0,8 °С, что на 6,4 °С выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Нынешний январь занял второе место после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Самым холодным днем прошедшего месяца было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3 °С, а самым теплым – 11 января, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градусов.

Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

Метеорологическая зима в столице так и не наступила.

В обсерватории также подсчитали новые климатические нормы в связи с тем, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года. Новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2 ° С, что выше предыдущего значения на 2,4 ° С.

Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и меньше от предыдущего значения на 11 мм.

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