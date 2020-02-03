Сорвались с 500-метровой высоты. В Кривом Роге два блогера погибли в заброшенной шахте
В ночь на 3 февраля в Кривом Роге погибли два блогера-экстремала в заброшенной шахте. При попытке сделать видео они сорвались в вентиляционный ствол, глубиной в 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Группа в составе 5 человек запланировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались", – говорится в сообщении.
Спасатели получили вызов о происшествии около полуночи. Как сообщает местное издание Первый городской, на место они обнаружили две оборванных веревки, с помощью которых, вероятно, экстремалы спускались вниз. Горноспасатели сами спустились по вентиляционному стволу и обнаружили два тела на глубине 550 метров.
Утром погибших мужчин достали на поверхность. Одному из них было 36 лет, возраст второго – около 30-35. Остальные три члена группы, которые отправились на рискованную вылазку, не пострадали.
Как ранее сообщал Фокус:
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