Кабмин выделил 169 млн грн на зарплаты шахтерам "Лисичанскугля" и "Первомайскугля"
Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко сообщил, что Кабмин направил 169 млн грн на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа", – ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам", – сообщил Ткаченко.
По его словам, сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить деньги.
Ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами. Тогда вносились изменения в закон о госбюджете на 2019 год.
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