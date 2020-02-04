Жан Беленюк провел репортаж из депутатской столовой: цены "кусаются"

Народный депутат от фракции "Слуга народа", а также двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, как обедают депутаты Верховной Рады IX созыва.

Видео из депутатской столовой он опубликовал у себя в Facebook.

Народный депутат отметил, что цены в этой столовой "кусаются, и поесть за небольшие деньги уже не удастся.

"В перерыве от работы, решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли! Сегодня у меня на один приём пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн", – написал Беленюк.

В депутатское меню входят такие продукты как красная рыба, борщ, фрукты, сырники, голубцы, различные бифштексы и сладости.

Однако, как сказал депутат-спортсмен, ассортимент продуктов в столовой Верховной Рады каждый день меняется, так, что депутаты качеством пищи вполне могут быть довольны.

Как ранее сообщал Фокус:

С началом работы Верховной Рады IX созыва в здании парламента открылась столовая. Ассортимент в ней не поменялся, однако блюда несколько подорожали.

Год назад СМИ опубликовали цены в столовой Верховной Рады.