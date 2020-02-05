Гражданам Украины продлили сроки безвизового пребывания в Аргентине и Монголии
Для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
По его словам, Кабинет министров Украины подписал соответствующие документы с правительствами этих двух стран.
"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза", – отметил Гончарук.
Теперь украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине без виз до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее были предусмотрены 90 дней в течение года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле прошлого года Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.
- В ноябре Украина и Монголия подписали соглашение об отмене виз на взаимной основе. Соглашение подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица и посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.