Празднование Рождества 25 декабря: ПЦУ осудила луцкого епископа за нарушение канона
Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) осудил единоличное решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила о переносе рождественского богослужения на 25 декабря, но позволил совершать молебен и петь колядки в этот день. Об этом говорится в официальном сообщении ПЦУ.
"Синод осудил самовольное, единоличное решение митрополита Михаила о внесении изменений в церковный календарь, что является нарушением канонического порядка. Однако там где для этого есть объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря можно совершать молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок", – сказано в решении синода от 4 февраля 2020 года.
ПЦУ снова подчеркнула, что "непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появления еще большего разделения среди украинцев".
В то же время она признала необходимость обсуждать внедрение календарной реформы в ПЦУ. Для этого создали Синодальную календарную комиссию, руководителем которой назначили ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.
Напомним, 25 декабря 2019 года в Украине впервые провели православное Рождественское богослужение – литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Луцке возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Таким образом он поддержал инициативу верующих, которые просили ввести празднования Рождества 25 декабря, но не отвергая и 7 января. "Мы ничего не переносим, мы просто начинаем праздновать Рождество 25-го и завершаем 7-го", – сказал митрополит Михаил.
Как ранее сообщал Фокус:
- Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил, что если общество того захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, а не по юлианскому 7 января.
- Перенос празднования Рождества на 25 декабря может внести в украинское православие продолжительную сумятицу. Такое мнение выразил замглавы управления ПЦУ по внешним связям архиепископ Евстратий (Зоря). По его мнению, перенос Рождества может "законсервировать" в УПЦ МП тысячи приходов с миллионами верующих. К аналогичным последствиям могут привести и непродуманные попытки прорекламировать такую реформу предложениями "сдвоенного празднования".