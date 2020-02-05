Празднование Рождества 25 декабря: ПЦУ осудила луцкого епископа за нарушение канона

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) осудил единоличное решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила о переносе рождественского богослужения на 25 декабря, но позволил совершать молебен и петь колядки в этот день. Об этом говорится в официальном сообщении ПЦУ.

"Синод осудил самовольное, единоличное решение митрополита Михаила о внесении изменений в церковный календарь, что является нарушением канонического порядка. Однако там где для этого есть объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря можно совершать молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок", – сказано в решении синода от 4 февраля 2020 года.

ПЦУ снова подчеркнула, что "непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появления еще большего разделения среди украинцев".

В то же время она признала необходимость обсуждать внедрение календарной реформы в ПЦУ. Для этого создали Синодальную календарную комиссию, руководителем которой назначили ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

Напомним, 25 декабря 2019 года в Украине впервые провели православное Рождественское богослужение – литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Луцке возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Таким образом он поддержал инициативу верующих, которые просили ввести празднования Рождества 25 декабря, но не отвергая и 7 января. "Мы ничего не переносим, ​​мы просто начинаем праздновать Рождество 25-го и завершаем 7-го", – сказал митрополит Михаил.

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