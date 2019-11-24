Будем праздновать по новому: предстоятель ПЦУ допустил перенос даты Рождества

По словам митрополита Епифания, сейчас трудно представить, сколько времени понадобится, чтобы изменить дату празднование этого великого праздника

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что если общество того захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, а не по юлианскому календарю 7 января, как сейчас празднуют в Украине православные прихожане.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы можем это делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", – отметил он.

По словам митрополита, сейчас трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника из привычного нам 7 января.

"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – добавил Епифаний.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.

В прошлом году митрополит Епифаний озвучивал такую же позицию – только с согласия украинского народа. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален. Тогда он говорил, что это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.

Как ранее писал Фокус:

На рождественские праздники в следующем году украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января всключительно.