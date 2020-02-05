Милованов: В Украине необходимо легализировать и регулировать проституцию

Министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Тимофей Милованов в интервью изданию Слово и Дело заявил, что выступает за легализацию проституции в Украине.

По его словам, в нашей стране вообще не хотят замечать такое явление, как проституция, а это – нелегальный сектор экономики.

"У нас много людей в тени работают. У нас есть целые профессии, которые работают в тени… Но у нас есть и такие секторы, в отношении которых мы делаем вид, что их вовсе нет. Проституция – это один из них… Это полностью нелегальный сектор. Но он есть и всегда был", – отметил Милованов.

Министр указал на необходимость поиска решения этой проблемы, так как в противном случае, она только усугубится.

"Там люди реально не защищены. Конечно, возможно, многие считают, что это этически неприемлемо, но от этого явление не исчезает – оно только усугубляется. Даже торговля людьми, даже рабство есть. И с этим нужно что-то делать", – сказал Милованов.

По его мнению, существует два варианта решения этой проблемы.

"Один путь – это лучший мониторинг, борьба. Второй путь – это легализация. Общество должно решить, какой путь лучший. Но, по моему мнению, было бы более эффективно легализовать, формализовать и дальше регулировать. То есть, разрешить, но разрешить в отдельных местах; не позволять издевательства над людьми. С другой стороны, если мы хотим с этим бороться, можно говорить о криминализации клиента. В скандинавских странах, говорят, что это работает лучше, чем легализация", – сказал Милованов.

"Наша задача в этом вопросе, чтобы людьми не торговали. Это – самое страшное, что может происходить и что иногда происходит. А потом уже – защитить тех людей. Но здесь общество должно решить с этической точки зрения", – резюмировал он.

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