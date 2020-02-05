Баканов об обысках на "1+1": О притеснении свободы слова не может быть и речи

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил с заявлением относительно обысков в офисе телеканала "1+1". Он призвал представителей телеканала не манипулировать общественным мнением и не спекулировать фактами в ходе освещения расследования дела о незаконном прослушивании Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть сами заинтересованы в установлении истины в этом деле и всесторонне содействовать расследованию.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1 + 1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", – подчеркнул Иван Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и Управления государственной охраны. Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Напомним, сегодня в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве сотрудники СБУ проводят обыск.

В руководстве телеканала "1+1" считают, что обыск в одном из его офисов связан обличительной деятельностью программы "Гроші".

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.