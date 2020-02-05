Баканов об обысках на "1+1": О притеснении свободы слова не может быть и речи

По мнению главы СБУ, журналисты должны сами содействовать расследованию

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил с заявлением относительно обысков в офисе телеканала "1+1". Он призвал представителей телеканала не манипулировать общественным мнением и не спекулировать фактами в ходе освещения расследования дела о незаконном прослушивании Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть сами заинтересованы в установлении истины в этом деле и всесторонне содействовать расследованию.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1 + 1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", – подчеркнул Иван Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и Управления государственной охраны. Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Напомним, сегодня в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве сотрудники СБУ проводят обыск.

В руководстве телеканала "1+1" считают, что обыск в одном из его офисов связан обличительной деятельностью программы "Гроші".

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.