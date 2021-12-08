Коломойский покинул наблюдательный совет 1+1

Бизнесмен возглавлял коллегиальный орган на протяжении почти двух лет.

Украинский бизнесмен, главный акционер группы "1+1 медиа" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета компании ООО "ТРК "Студия 1+1". Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, принятое на заседании в среду, 8 декабря.

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Так, Нацсовет, в связи с выходом владельца телеканала из наблюдательного совета сегодня утвердил переоформление пяти лицензий ООО "ТРК "Студии 1+1".

Причины, по которым бизнесмен принял такое решение, члены Нацсовета не указали, пресс-служба медиагруппы об изменении состава наблюдательного совета пока не сообщала.

Напомним, Коломойский возглавил наблюдательный совет канала 19 декабря 2019 года.

В феврале этого года Нацсовет проверил каналы группы "1+1 медиа" проверил структуру ее собственности. Согласно данным органа, 24,5% компании принадлежит Bolvik Ventures LTD, котролерами которой являются бизнесмены Игорь Суркис (с долей 33,34'%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33'%) и телеведущая, супруга подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко (с долей 33,33'%). Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Марченко, согласно которым, ее доля в группе "1+1 медиа" была арестована.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой "антиолигархический" закон, который, в частности ограничивает бизнесменов, играющих роль в политической жизни страны и владеющих СМИ. Из-за этого закона пятый президент Петр Порошенко вынужден был продать акции принадлежавших ему каналов "Прямой" и "5 канал".