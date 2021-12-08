Коломойський покинув наглядову раду 1+1

Бізнесмен очолював колегіальний орган майже два роки.

Український бізнесмен, головний акціонер групи "1+1 медіа" Ігор Коломойський вийшов зі складу наглядової ради компанії ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Про це повідомляє видання "Детектор медіа" з посиланням на рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, ухвалене на засіданні у середу, 8 грудня.

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Так, Нацрада у зв'язку з виходом власника телеканалу із наглядової ради сьогодні затвердила переоформлення п'яти ліцензій ТОВ "ТРК "Студії 1+1".

Причини, через які бізнесмен ухвалив таке рішення, члени Нацради не вказали, пресслужба медіагрупи про зміну складу наглядової ради поки що не повідомляла.

Нагадаємо, Коломойський очолив наглядову раду каналу 19 грудня 2019 року.

У лютому цього року Нацрада перевірила канали групи "1+1 медіа", перевірила структуру її власності. За даними органу, 24,5% компанії належить Bolvik Ventures LTD, котролерами якої є бізнесмени Ігор Суркіс (із часткою 33,34'%), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33'%) та телеведуча, дружина підозрюваного у держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко (з часткою 33,33'%). Рада національної безпеки й оборони України ввела санкції проти Марченко, згідно з якими її частку в групі "1+1 медіа" було заарештовано.

У листопаді президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою "антіолігархічний" закон, який, зокрема, обмежує бізнесменів, котрі відіграють роль у політичному житті країни та володіють ЗМІ. Через цей закон п'ятий президент Петро Порошенко змушений був продати акції каналів "Прямий" і "5 канал", що належали йому.