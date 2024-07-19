70 обысков и 30 подозрений: в Украине задержали чиновников, которые разворовали 138 млн грн ВСУ (фото)

Чиновников задерживали и вручили подозрения по всей территории Украины, некоторые из фигурантов, как выяснило следствие, входили в организованные преступные группы.

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Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, которые выделяли для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"В ходе масштабной спецоперации проведено 70 обысков и сообщено 30 подозрений служащим по всей Украине", — говорится в сообщении.

Общая сумма убытков государству, по подсчетам Минобороны, составляет более 138 млн грн.

Среди подозреваемых, 15 из которых, по данным следствия, входили в организованные преступные группы, оказались:

3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, на Николаевщине и Днепропетровщине;

7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, на Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине;

представители коммерческих структур.

Отдельные должностные лица также уличены в халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

"В рамках следствия правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных КЭУ и предприятий по всей территории Украины", — отметили в Минобороны.

Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведение строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление служебным положением, халатное отношение к военной службе, создание, руководство преступной организацией и участие в ней.

Об одном из таких подозреваемых подробнее рассказали в Государственном бюро расследований.

Им оказался начальник квартирно-эксплуатационного отдела одного из хозяйственных подразделений ВСУ на Львовщине, который через многочисленные сделки незаконно переоформил на родственников имущество на почти 12 млн грн.

Мужчина оформил солдатом близкого родственника жены в одну из частей ВСУ Львова. Впоследствии этот солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет $300 000, хотя соответствующих доходов на это не имел.

Дом в Брюховичах, который приобрел подозреваемый Фото: державне бюро розслідувань

Также чиновник приобрел квартиру во Львове площадью 100 кв.м., ориентировочная стоимость которой составляет более 4 млн грн.

Кроме того, подозреваемый приобрел для дочери внедорожник премиум-класса, который опять же оформил на своего родственника с многочисленными нарушениями законодательства.

"Фигурант отстранен от должности, ему избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен", — отметили в ГБР.

На имущество подозреваемого наложили арест.

Что касается других злоумышленников, разоблаченных во время масштабной спецоперации, то сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины задержала во Львове двух подростков 17 и 18 лет, которые по указаниям российских спецслужб поджигали авто украинских военных и снимали процесс уничтожения машин на видео.

17 июля правоохранители задержали трех коллаборационистов, которые в начале полномасштабной войны перешли на сторону врага.