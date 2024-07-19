70 обшуків та 30 підозр: в Україні затримали посадовців, які розікрали 138 млн грн ЗСУ (фото)

Чиновників затримували та вручили підозри по всій території України, деякі з фігурантів, як з'ясувало слідство, входили до організованих злочинних груп.

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Українські правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, які виділяли для забезпечення потреб Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"У ході масштабної спецоперації проведено 70 обшуків та повідомлено 30 підозр службовцям по всій Україні", — йдеться у повідомленні.

Загальна сума збитків державі, за підрахунками Міноборони, становить понад 138 млн грн.

Серед підозрюваних, 15 з яких, за даними слідства, входили до організованих злочинних груп, опинились:

3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині;

7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині;

представники комерційних структур.

Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

"У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України", — зазначили в Міноборони.

Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній.

Про одного з таких підозрюваних детальніше розповіли у Державному бюро розслідувань.

Ним виявився начальник квартирно-експлуатаційного відділу одного з господарських підрозділів ЗСУ на Львівщині, який через численні оборудки незаконно переоформив на родичів майно на майже 12 млн грн.

Чоловік оформив солдатом близького родича дружини до однієї з частин ЗСУ Львова. Згодом цей солдат став власником житлового будинку та земельної ділянки у селі Брюховичі Львівського району, ринкова вартість яких орієнтовно складає $300 000, хоча відповідних доходів на це не мав.

Будинок у Брюховичах, який придбав підозрюваний Фото: державне бюро розслідувань

Також посадовець придбав квартиру у Львові площею 100 кв.м., орієнтовна вартість якої становить понад 4 млн грн.

Крім того, підозрюваний придбав для доньки позашляховик преміумкласу, який знов таки оформив на свого родича з численними порушеннями законодавства.

"Фігуранта відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень", — зазначили в ДБР.

На майно підозрюваного наклали арешт.

Щодо інших зловмисників, викритих під час масштабної спецоперації, то наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, 19 липня Служба безпеки України затримала у Львові двох підлітків 17 та 18 років, які за вказівками російських спецслужб підпалювали авто українських військових та знімали процес знищення машин на відео.

17 липня правоохоронці затримали трьох колаборантів, які на початку повномасштабної війни перейшли на бік ворога.