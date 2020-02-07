В Одесской области чиновники присвоили 7 млн соцвыплат для детей

В Одесской области поймали группу лиц на присвоении 7 млн гривен государственных средств, которые были выделены для помощи детям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Участники преступной группы два года оформляли различные виды социальных выплат и пособий на несуществующих детей, родившихся вне учреждения здравоохранения. Выделенные средства предназначались для помощи 190 детям.

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"Следствие считает, что вероятная организатор привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевского районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения", – сказано в сообщении.

Открыто дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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