СМИ: Замминистра Форсюк пролоббировала новые правила для строительства дорог стоимостью 6 млрд грн

Согласно постановлению Кабмина, подрядчики дорожного строительства должны будут платить независимым инженерам-консультантам, которые будут находиться на стройплощадках и все контролировать, но при этом без какой-либо ответственности за происходящее. Об этом сообщает издание "Комментарии".

По данным издания, заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отстояла в Кабмине схему, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будет заплатить в течение года около 6 млрд грн. якобы независимым инженерам-консультантам. По факту же речь идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку подрядчики заложат эти суммы в стоимость строительства.

В материале говорится, что новая схема появилась в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования". Согласно постановлению, подрядчик может начать строить дорогу без разрешения Госархстройинспекции только в том случае, если он застраховал работы и привлек к проверке независимого инженера-консультанта.

"Именно этот консультант и обойдется заказчику в 5% от стоимости строительства – это расчеты одной из профильных ассоциаций. Всего в 2020 году на дороги выделили около 112 млрд грн, консультанты могут получить из них 6 млрд грн. Если за ближайшие 5 лет на дороги будет потрачено, как и планировалось, 500 млрд грн, оценка рынка консультантов вырастает до космических 27,5 млрд грн", - говорится в материале.

Источники в Мининфраструктуры сообщают: схему для вполне определенных инженеров-консультантов якобы продавила замминистра Наталья Форсюк. До назначения в правительство она руководила проектом CoST (Construction Sector Transparency Initiative, инициативы, которая обеспечивает прозрачность в использовании публичных средств при строительстве объектов инфраструктуры). Одной из ключевых задач проектов CoST как раз и является предоставление услуг инженеров-консультантов при строительстве государственных дорог.

"По данным источника, Форсюк уже "застолбила" за собой и приближенными к ней общественными организациями право не только монопольно сертифицировать инженеров для дорожного строительства, но и проводить предварительный отбор для самого участия в такой сертификации", - говорится в материале.

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